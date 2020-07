Amazon zegt een oproep aan personeel om de videoapp TikTok te verwijderen 'per ongeluk' te hebben verstuurd. Een eerder bericht dat de website hun personeel om veiligheidsredenen vroeg de app van hun telefoon af te halen, leidde vrijdag tot veel ophef.

Amazon zegt nu dat het versturen van deze e-mail een fout was. "De e-mail van vanochtend aan een aantal van onze werknemers is per ongeluk verzonden. Ons beleid ten aanzien van TikTok is niet gewijzigd", stelt Amazon.

In de oproep zou hebben gestaan dat werknemers de app om veiligheidsredenen uiterlijk op 10 juli moesten verwijderen om toegang tot hun werkmail te behouden.

In een reactie zei TikTok de zorgen van Amazon niet te begrijpen.

VS overweegt verbod op TikTok

De fout komt in dezelfde week dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, aangaf dat hij een verbod op de app in de Verenigde Staten overweegt. Volgens Pompeo deelt de app informatie met de Chinese overheid. Er zijn onder meer twijfels over wat er gebeurt met de opgeslagen data van gebruikers.

Maar er zijn meer zorgen over privacykwesties met betrekking tot de app. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) maakte deze week bekend te onderzoeken of TikTok gegevens van kinderen op de juiste manier verwerkt. In 2019 schikte TikTok nog voor 5,7 miljoen dollar met de FTC, omdat de app zonder toestemming data van kinderen verzamelde.

Ook in andere landen wordt onderzocht of de privacy van kinderen voldoende gewaarborgd is. In Nederland doet de Autoriteit Persoonsgegevens dat, maakte de toezichthouder in mei bekend.