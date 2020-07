Google gaat advertenties voor producten en diensten waarmee een persoon een ander kan volgen of spioneren niet langer toestaan, meldt het bedrijf op zijn blog. Het gaat bijvoorbeeld om software om anderen via hun smartphone te stalken, zogenoemde stalkerware.

Het gaat om software die "gebruikt kan worden om sms'jes, telefoongesprekken, internetgeschiedenis en gps-volgers die specifiek gepromoot worden om anderen zonder hun toestemming te volgen", aldus Google.

Camera's, microfoons, dashcams en oppascamera's vallen ook onder het beleid in het geval ze worden aangeprezen met het "uitdrukkelijke doel" om anderen te kunnen spioneren. De apparatuur mag nog wel in advertenties naar voren komen als ze op ouders gericht zijn die hun kinderen in de gaten willen houden.

Een andere uitzondering wordt gemaakt voor privédetectives. Het beleid is niet beperkt tot de voorbeelden die Google noemt.

Google gaat het nieuwe beleid vanaf 11 augustus wereldwijd handhaven. Een overtreding leidt tot een directe schorsing van het account, zonder waarschuwing vooraf, aldus het bedrijf.