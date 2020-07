Op de Chinese webwinkel AliExpress vindt een handel van hergebruikte of gedeelde Netflix-, Spotify- en Disney+-accounts plaats, meldt RTL Nieuws vrijdag. De "spotgoedkope" accounts zouden illegaal voor een fractie van de abonnementsprijs op de webwinkel aangeboden worden.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat een jaar toegang tot Netflix op AliExpress voor zo'n 52 euro wordt aangeboden. Normaal betalen gebruikers in Nederland voor het goedkoopste abonnement 7,99 euro per maand.

Een jaar Spotify-toegang zou omgerekend 15 euro kosten (normaal 9,99 euro per maand) en een jaar Disney+ kost ongeveer hetzelfde (normaal 6,99 euro per maand).

Na aanschaf kreeg RTL Nieuws instructies om toegang te krijgen tot al bestaande accounts. Vermoedelijk gaat het om accounts die door eigenaren voor de genoemde prijzen gedeeld worden, of om gehackte profielen.

RTL Nieuws schrijft dat AliExpress laat weten dat "alle advertenties die niet voldoen aan onze voorwaarden" zijn verwijderd, maar dat dit niet klopt: de goedkope accounts zouden nog gewoon online te koop zijn.

Netflix en Spotify raden Nederlandse gebruikers in een verklaring via RTL Nieuws af om toegang via AliExpress te kopen. Het is onduidelijk of gebruikers in deze situatie strafbaar zijn als zij dat toch doen.