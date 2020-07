Maak je foto's met een druk op de knop kunstzinniger met Quickart of ga voortaan videobellen in Tinder. Dat en meer in de Apps van de week.

Quickart

Quickart is precies wat de naam al doet vermoeden: een app waarmee je in hoog tempo een doorsnee foto in een kunstwerk kunt veranderen. Dit gaat een stuk verder dan je gezicht versieren met konijnenoren of een ander kleurtje. Zo kun je met één druk op de knop je gezicht laten versnipperen in piepkleine vlokjes of jezelf opsplitsen in kleurrijke kopieën.

De app werkt heel simpel. Na het openen van de app kies je een filter, een foto uit je bibliotheek en Quickart doet de rest. Na afloop kun je afhankelijk van het filter nog wat aanpassingen doorvoeren tot je het resultaat opslaat of direct deelt met anderen.

Quickart is gratis te downloaden en gebruiken. Wil je toegang tot alle filters, dan is er een abonnement beschikbaar voor 6,49 euro per maand. De makers van de app zeggen de filters regelmatig te rouleren, zodat ook voor gratis gebruikers genoeg te kiezen valt.

Download Quickart voor iOS (gratis)

Tinder

Datingapp Tinder laat je vanaf nu ook videobellen met Face to Face. Omdat de functie volledig in de app zelf verwerkt is, hoef je geen telefoonnummers uit te wisselen. Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt, zijn er strikte regels waar iedereen zich aan moet houden.

Zo moeten beide deelnemers de functie eerst aanzetten. Ga je allebei akkoord, dan wordt het scherm van je smartphone in tweeën gesplitst. Zo zie je altijd jezelf net zo groot in beeld als de persoon met wie je een match hebt. Na een gesprek krijg je de vraag of je vaker met deze persoon wil bellen of kun je hem/haar direct melden voor ongepast gedrag. Het zou kunnen dat de functie voor jou nog niet beschikbaar is. Tinder zegt het videobellen eerst te testen onder een selecte groep gebruikers om het daarna voor iedereen uit te rollen.

Download Tinder voor iOS of Android (gratis)

Spotify

Spotify komt fanatieke sporters tegemoet met een handige nieuwe functie. De muziekdienst laat je nu in een paar stappen een work-outafspeellijst samenstellen die precies bij jou past. Hiervoor ga je naar een speciale website van Spotify, log je in met je account en geef je antwoord op de vragen.

Zo stel je in hoelang je work-out duurt, wat voor soort oefeningen je doet (cardio, hardlopen, fietsen, enzovoorts) en of je met iemand samen sport. Daarna wordt de afspeellijst automatisch naar je Spotify-app overgezet en kun je beginnen met luisteren.

Download Spotify voor iOS of Android (gratis)