Gebruikers van de Spotify-app op iPhones hebben last van crashes, meldt de streamingdienst op Twitter. Het bedrijf zegt de oorzaak te onderzoeken. Door het probleem kunnen gebruikers de app niet openen en is het streamen van muziek niet mogelijk.

De app crasht als gebruikers met het internet verbonden zijn en de app openen. Een aantal gebruikers meldt dat de app wel te openen en te gebruiken is als de smartphone in vliegtuigmodus staat, maar deze manier werkt niet altijd.

Het probleem lijkt zich op grote schaal voor te doen, maar alleen op iOS. Gebruikers van Android of een desktop ondervinden op dit moment geen problemen met Spotify.

Ook problemen bij Facebook-software, verband is onduidelijk

Facebook meldt vrijdagmiddag een probleem in software die ontwikkelaars in hun apps kunnen bouwen. Door de fout crashen "sommige apps", al zegt het bedrijf niet om welke apps het precies gaat.

Het is daarmee onduidelijk of het probleem bij Facebook de oorzaak is van de crashes bij Spotify. Volgens The Verge ervaren naast de muziekstreamingdienst ook andere iPhone-apps gelijktijdig problemen. De nieuwssite noemt Tinder en Pinterest, maar in totaal tientallen apps zouden zijn getroffen.

NU.nl heeft een woordvoerder van Facebook om een reactie gevraagd. Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.