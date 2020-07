De drukte bij retail en recreatiegelegenheden is weer bijna op hetzelfde niveau als in januari, dus voor de lockdown. Dat blijkt uit een analyse van de mobiliteitsdata van Google door NU.nl. Al is het vergeleken met juli vorig jaar nog wel een stuk rustiger.

Google brengt wekelijks de drukte in winkels, recreatiegebieden, supermarkten, apotheken, parken, op werkplekken en rond woningen in kaart. Het bedrijf gebruikt hiervoor samengestelde data op basis van de locatiegeschiedenis van gebruikers.

Na de aankondiging van de coronamaatregelen op 12 maart daalde het bezoek aan retail en recreatiegelegenheden snel. In de week van 23 tot en 29 maart waren de bezoeken met bijna de helft gedaald ten opzichte van januari.

Sindsdien stijgen de bezoeken weer gestaag. Inmiddels hebben we bijna weer het niveau van voor de lockdown bereikt: In de laatste week van juni gingen we nog maar 3,7 procent minder naar retail en recreatiegelegenheden dan in de maand januari.

Stadscentra zien bijna de helft minder bezoekers dan vorig jaar

"Het zou in deze periode eigenlijk veel drukker moeten zijn dan nu", vertelt directeur Huib Lubbers van bureau RMC, dat de drukte in stadscentra meet aan de hand van geanonimiseerde wifisignalen.

Waar Google de drukte in retail- en recreatiegelegenheden vergelijkt met de drukte voordat de coronacrisis in Nederland de kop opdeed, namelijk de periode van 3 januari tot 6 februari 2020, vergelijkt RCM de drukte met dezelfde periode een jaar eerder. En dan is het verschil ineens stuk groter: in de eerste week van juli was het in stadscentra nog 45 procent minder druk dan in dezelfde periode in 2019.

Dat grote verschil in percentages komt omdat het in juli normaal gesproken drukker is dan in januari. "De drukte is erg seizoensgebonden", vertelt Lubbers. "Het gaat in golven. Zo zien we bijvoorbeeld dat het in december, in de aanloop van Sinterklaas en Kerstmis, drukker wordt in winkelstraten. Die drukte neemt vervolgens af, om weer op te leven rondom Pasen en tijdens de meivakantie. Ook in juli is het vaak druk in de stad."

De centra lijken wel het dieptepunt voorbij te zijn. In de week van 23 tot en met 29 maart, dus vlak nadat het kabinet op 12 maart de eerste coronamaatregelen aankondigde, waren er bijna 80 procent minder mensen in het centrum van steden dan een jaar eerder.

Ook hoort Lubbers van ondernemersverenigingen waarmee hij samenwerkt dat de mensen die de centra opzoeken wel vaker echte kopers zijn. "Voorheen gingen mensen sneller recreatief winkelen. Wie nu in de binnenstad loopt heeft vaak een duidelijk doel om iets specifieks te kopen, iets wat online bijvoorbeeld niet verkrijgbaar was. De mensen die wel de stad in gaan, kopen vaak meer."