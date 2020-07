Google werkt aan een nieuwe Nest-speaker. Op donderdagavond lekten afbeeldingen uit van de slimme luidspreker, waarna Google de komst van de speaker aan meerdere media bevestigde.

De gelekte afbeeldingen verschenen op de website van een Japanse toezichthouder die het apparaat voor verkoop moet goedkeuren.

Op de afbeeldingen wordt de speaker langs een liniaal gelegd en is te zien dat die zo'n 22 centimeter lang en 13 centimeter breed is. De speaker is daarmee een stuk groter dan de vorig jaar uitgebrachte Nest Mini.

Google laat verder nog weinig los over de luidspreker en refereert er alleen naar als iets "waar het Nest-team thuis aan werkt". Het is niet bekend hoe ver Google is in de ontwikkeling van het apparaat. Ook is niet bekend of en wanneer de speaker in Nederland op de markt komt.