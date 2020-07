Bedrijven kunnen voortaan een QR-code aanbieden om klanten direct via WhatsApp te woord te kunnen staan, maakt WhatsApp-eigenaar Facebook bekend op zijn website. Een bedrijf kan de QR-code bijvoorbeeld op de gevel, bij een loket, of op een aankoopbon plaatsen, of in een vestiging verspreiden.

Zodra een klant met zijn smartphone de QR-code scant, kan diegene via WhatsApp direct met het bedrijf chatten. Tot nu toe moesten bedrijven die contact via WhatsApp aanboden hun zakelijke nummer delen.

Bedrijven met een zakelijk WhatsApp-account kunnen ook een openingszin instellen. Deze boodschap wordt zichtbaar zodra een klant de QR-code van het bedrijf scant.

WhatsApp biedt Nederlandse bedrijven sinds 2018 de mogelijkheid om een zakelijk account te maken. Ook een aantal gemeenten maakt van de dienst gebruik om met inwoners te kunnen chatten, maar een aantal liet eind 2019 weten daarmee te stoppen omdat WhatsApp de controle van de zakelijke accounts meer naar zich toe wilde trekken.