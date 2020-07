De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft niet genoeg tijd om de lijst met mogelijke privacyrisico's van de corona-app en hoe die zijn afgedekt, voor 15 juli te toetsen, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Minister Hugo de Jonge maakte eind juni bekend dat hij rond die datum een besluit zou nemen over de landelijke beschikbaarheid van de app.

Volgens de woordvoerder van de AP heeft de toezichthouder zeker enkele weken nodig om de privacyrisico's te beoordelen. De autoriteit heeft echter woensdag pas de laatste documenten binnengekregen. Dat betekent dat de medewerkers pas nu aan de slag kunnen, zegt hij.

Normaal gesproken heeft de AP veertien weken nodig om een onderzoek van deze grootte uit te voeren, aldus de woordvoerder. De toezichthouder zegt extra personeel op de zaak te hebben gezet om sneller met een oordeel te kunnen komen, maar binnen één week is volgens de AP onhaalbaar.

Het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens is een van de zaken die De Jonge in overweging neemt als hij een besluit neemt over landelijke invoering van de corona-app.

Het ministerie van Volksgezondheid liet donderdagochtend aan NU.nl weten dat de streefdatum voor het besluit nog steeds "rond 15 juli" staat. Het is onduidelijk wat de waarschuwing van de AP voor de planning betekent. NU.nl heeft het ministerie om een reactie gevraagd.

CoronaMelder, zoals de app heet, moet gebruikers gaan waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die later besmet blijkt met het coronavirus. Het ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van de app worden sinds vorige week in de regio Twente getest.