De mededingingsautoriteiten van de Europese Unie staan klaar om een onderzoek te starten naar de overname van Fitbit door Google, melden bronnen aan persbureau Reuters. Brussel zou het onderzoek willen starten als Google geen toezeggingen doet om zorgen over zijn concurrentiepositie weg te nemen, aldus de ingewijden.

Google maakte in november bekend Fitbit voor 2,1 miljard dollar (1,86 miljard euro) over te nemen. Met de aankoop krijgt het bedrijf achter de zoekmachine in een keer ook een significant deel van de markt voor sporthorloges in handen.

Kort na de aankondiging uitte Margrethe Vestager (destijds Eurocommissaris voor Mededinging) haar zorgen over bedrijven die andere partijen overnemen die veel data tot hun beschikking hebben.

Vestager noemde de overname van Fitbit niet expliciet, maar stelde wel dat de autoriteiten bij dit soort overnames moeten kijken naar of innovatie wordt belemmerd, de privacy in het geding is en of het voor andere bedrijven moeilijker wordt om de markt te betreden.

In februari waarschuwde de koepelorganisatie van Europese privacytoezichthouders EDPB voor het risico van Googles aankoop. Zo zou Google gezondheidsdata van Fitbit-gebruikers in handen kunnen krijgen, wat Googles positie op het gebied van inzicht in gebruikersgegevens versterkt.

De anonieme ingewijden van Reuters zeggen dat Google deze zorgen kan wegnemen door bindende toezeggingen te doen. Het bedrijf heeft eerder wel beloofd om data uit Fitbit-wearables niet voor Google-advertenties te gebruiken.