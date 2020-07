De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft de campus Woudestein een-op-een nagemaakt in Minecraft. Het is de bedoeling om studenten en personeel tijdens de coronacrisis een gevoel van samenzijn te bieden.

In Minecraft kunnen spelers onder meer een virtuele wereld verkennen en zich creatief uiten door met blokken ontwerpen te bouwen. Met deze blokken is de campus nu virtueel nagebouwd. Volgens de Erasmus Universiteit is dit de eerste virtuele campus in Nederland.

De universiteit wil met de campus studenten en personeel een gevoel van gemeenschap geven tijdens de COVID-19-crisis. "Nadat de COVID-19-pandemie de universiteit tot een fysieke stop had gebracht, begon het Minecraft-project als een manier om studenten te helpen om elkaar te ontmoeten buiten alle Zoom-lessen", schrijft de universiteit.

"Wat zo uniek is en het gevoel versterkt er 'echt' te zijn, is dat de campus op een 1:1-schaal is nagemaakt", vertelt Alexander Whitcomb, een teamlid van het project. "Dus lopen van het ene uiteinde van de campus naar het andere met je avatar in Minecraft duurt precies even lang als dat het zou duren in het echte leven."

Uitbreidingsplannen in de maak

Het virtuele project omvat alle gebouwen op de fysieke campus en een ondergronds labyrint dat spelers moeten zien te vinden. Er zijn ook al uitbreidingsplannen in de maak voor het Erasmus MC en het Erasmus University College.

De Minecraft-campus zal onder meer gebruikt worden om nieuwe studenten virtueel rond te leiden. De campus is daarnaast een manier voor studenten en medewerkers om hun eigen interacties te ontwerpen en nieuwe, innovatieve manieren te ontdekken om met elkaar in contact te komen.