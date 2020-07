De politie heeft dinsdag vier Hagenaars aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij 29 oplichtingszaken, schrijft de politie donderdag. Het gaat om een 43-jarige moeder, haar twee zoons van 25 en 18 jaar en een 22-jarige vrouw. Bij huiszoekingen vonden agenten bijna 20.000 euro aan cash geld.

De politie kreeg verschillende meldingen binnen van oplichting via Marktplaats. De oplichters toonden via Marktplaats interesse in goederen en stuurden de verkoper een neppe Tikkie-link. Toen de slachtoffers op de link klikten, werden ze doorgestuurd naar een namaakwebsite van de betaalapp.

De slachtoffers voerden daar gegevens van hun bankrekening in. Zo kregen de oplichters toegang tot de rekening. Vanaf de bankrekeningen van de slachtoffers werden vervolgens dure producten, zoals telefoons, gekocht bij verschillende webshops.

Bij doorzoeking van de woningen van de verdachten namen agenten onder andere bijna 20.000 euro aan cash geld, een scooter en vele telefoons in beslag. De vier verdachten zitten op dit moment vast. De recherche onderzoekt de zaak verder.