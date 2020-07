Microsoft heeft updates voor zijn videobeldienst Teams gepresenteerd. Nieuw is onder meer de Together-modus, waarmee deelnemers met hun hoofd en schouders in een virtuele omgeving worden geplaatst, alsof ze bij elkaar in een ruimte zitten.

Met de Together-modus wordt met behulp van kunstmatige intelligentie een uitsnede gemaakt van het hoofd en schouders van de deelnemer. Samen met andere deelnemers wordt die persoon vervolgens bijvoorbeeld in de collegebanken getoond. Daardoor moeten virtuele presentaties en vergaderingen iets persoonlijker aanvoelen.

De nieuwe functie wordt vanaf nu uitgerold onder gebruikers, maar pas in augustus kan iedereen ermee aan de slag.

Teams krijgt ook een dynamische modus, waarmee een presentatie naast deelnemers kan worden geplaatst, bijvoorbeeld om bij presentaties duidelijker onderscheid te maken tussen degene die het presenteert en de rest van de groep. Ook kunnen sprekers in grotere beelden worden geplaatst dan andere deelnemers.

Verder voegt Teams videofilters toe, waarmee deelnemers bijvoorbeeld hun belichting of de sterkte van de focus in de webcam kunnen aanpassen. Microsoft is ook van plan om later dit jaar automatische ondertiteling toe te voegen. Daarmee kunnen mensen die een andere taal spreken meelezen met wat iemand zegt.