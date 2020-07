YouTube kan niet worden gedwongen om bepaalde privégegevens, zoals het e-mail- en IP-adres, te delen van mensen die op het platform illegaal films uploaden. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag bepaald.

De rechthebbende van de illegaal verspreide beelden mag bij YouTube wel het postadres opvragen van de uploader van de beelden, maar niet zijn of haar e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer.

Het Hof doet deze uitspraak in een zaak tussen het Duitse bedrijf Constantin Film en YouTube. Constantin Film, houder van exclusieve rechten op films als Parker en Scary Movie 5, eist dat YouTube het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres van gebruikers verstrekt die de films illegaal op YouTube hebben geplaatst. Op die eis hoeft YouTube van het Hof dus niet in te gaan.

Het Hof van Justitie gaat daarmee mee in het advies dat advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe in april aan het Hof gaf. Saugmandsgaard Øe stelde dat er volgens regels van de Europese Unie een strikte limiet is aan de informatie die kan worden gedeeld bij schendingen van intellectuele eigendomsrechten. Zo richt EU-wetgeving zich op de naam en het postadres van gebruikers, niet op het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

De EU-landen zouden zelf uitgebreidere regels kunnen instellen. De EU stelt alleen minimumnormen.