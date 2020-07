Twitter heeft een vacature geplaatst voor webingenieurs die gaan meewerken aan het opzetten van een betaald platform met abonnementsdienst. Het mysterieuze nieuwe abonnementsplatform krijgt de codenaam Gryphon.

Twitter is een gratis dienst en zegt dat dit abonnementsplatform "een primeur" zou zijn voor het bedrijf. In de toekomst zou de dienst ook door andere teams kunnen worden hergebruikt.

In de vacature staat dat de ingenieurs nauw gaan samen werken met de teams achter Twitter Payments en Twitter.com. De vacature gaat niet verder in op de manier waarop Twitter de dienst wil gaan implementeren.

Twitter denkt al langer na over een betaalde dienst. In 2009 ging het gerucht al rond dat Twitter betaalde accounts zou introduceren. En The Verge schrijft dat Twitter een paar jaar geleden nog een enquête heeft gehouden om te beoordelen of Twitter-gebruikers zouden betalen voor nieuwe analyses, nieuwsberichten of informatie over het tweetgedrag van de volgers van een account.