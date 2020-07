Facebook heeft woensdag meer dan vijftig accounts gerelateerd aan Roger Stone, de voormalige adviseur van Donald Trump, verwijderd van Facebook en Instagram wegens wangedrag. Volgens Facebook hebben Stone en zijn medewerkers nepaccounts gebruikt om berichten van Stone op sociale media te promoten.

Daarnaast hadden volgens Facebook een aantal van de verwijderde Facebook-pagina's een link met de Proud Boys, een haatgroep die Facebook in 2018 van het platform heeft verbannen.

In totaal heeft Facebook 54 accounts, waaronder het persoonlijke account van Stone, vijftig Facebook-pagina's en vier Instagram-accounts verwijderd. Facebook-CEO Mark Zuckerberg is van tevoren op de hoogte gebracht van de beslissing om de accounts te verwijderen.

In een emailverklaring schrijft Stone dat hij geen controle had over de nepaccounts en dat zijn accounts geen link hadden met de Proud Boys. Hij schrijft door socialemediaplatformen gecensureerd te worden omdat hij "de waarheid blootlegt" over het Ruslandonderzoek en over zijn eigen proces en omdat hij uitgesproken voorstander is van president Trump.

Stone is in februari dit jaar veroordeeld voor veertig maanden cel voor het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek en het afleggen van valse verklaringen. Bij het Ruslandonderzoek werd de rol van de Russische regering bij de presidentsverkiezingen onderzocht.

Accounts medewerkers Bolsonaro verwijderd

Daarnaast heeft Facebook woensdag een netwerk van socialemedia-accounts verwijderd die gelinkt waren aan de Braziliaanse president Bolsonaro en zijn twee zoons. De accounts werden onder meer gebruikt om politieke verdeeldheid op te wekken.

De accounts werden recentelijk ingezet om de beweringen van Bolsonaro te ondersteunen dat de risico's van het COVID-19-virus overdreven zijn. Bolsonaro zelf testte deze week positief op het coronavirus.

Facebook zei dat het ondanks pogingen om te verhullen wie er achter de accounts zat, banden had gevonden met de president en zijn zonen en een aantal Braziliaanse wetgevers en congresleden. De president heeft nog niet op de actie van Facebook gereageerd.