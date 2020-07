Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een 25-jarige man uit Diemen. Hij wordt ervan verdacht uit naam van banken neppe e-mails te hebben verstuurd, waarmee hij de bankgegevens van slachtoffers wilde bemachtigen.

Volgens het OM bedraagt de totale schade van de oplichtingspraktijken meer dan 200.000 euro. Het gaat onder meer om schade van twintig slachtoffers en de onderzoekskosten die hun banken moesten maken.

De politie vermoedde bij de aanhouding van de Diemenaar in 2019 nog dat de schade op de helft zou liggen. De verdachte werd in maart van dat jaar in zijn woning gearresteerd.

Volgens het OM konden rechercheurs de woning van de man achterhalen, omdat zij wisten dat daar zich een router bevond die met de oplichting in verband werd gebracht. De bal kwam volgens justitie aan het rollen nadat van een frauduleuze overboeking aangifte werd gedaan. Aan die boeking kon een telefoonnummer gekoppeld worden, waarna de router gevonden werd.

Naast de strafbare feiten omtrent phishing, wil het OM dat de man ook vervolgd wordt voor het bezit van een vuurwapen en stroomstootwapen. Die werden in de woning van de verdachte aangetroffen.