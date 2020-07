De verkiezing voor de nieuwe lijsttrekker van het CDA was te beïnvloeden, bevestigt de partij woensdag gelijktijdig met berichtgeving van de NOS. Omdat de partij niet kan garanderen dat de verkiezing eerlijk is verlopen, moeten leden die hun voorkeur al hebben opgegeven, hun stem opnieuw uitbrengen.

Een woordvoerder van de partij bevestigt in gesprek met NU.nl de berichtgeving van de NOS dat de maas te vinden was in het online stemformulier op de website van het CDA. Leden moesten een code invoeren om hun stem uit te kunnen brengen, maar die codes waren te raden.

Dit proces zou ook geautomatiseerd kunnen worden, waardoor in theorie een grote hoeveelheid valse stemmen uitgebracht zou kunnen worden. De CDA-woordvoerder meldt dat de partij dit dan wel opgemerkt zou hebben.

Het CDA meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat manipulatie heeft plaatsgevonden, maar het is ook niet uit te sluiten dat het niet is gebeurd. Een onbekend aantal CDA-leden moeten hun stem daarom opnieuw uitbrengen.

Leden van de partij kunnen dat vanaf donderdag 9.00 uur doen. Dat kan tot zaterdagochtend. Naast de stemcode moeten de CDA-leden ook de vier cijfers van hun postcode invoeren. Een notaris controleert de geldigheid van de stemmen achteraf door de twee codes te matchen.

De CDA-woordvoerder kon woensdagmiddag tegenover NU.nl niet direct verklaren hoe het stemformulier technisch ingericht is zodat het stemgeheim gewaarborgd blijft. Als beide codes bij iemand bekend zijn, is in theorie te achterhalen op welke kandidaat een CDA-lid gestemd heeft.

De winnaar van de eerste stemronde wordt zaterdagmiddag om 17.00 uur bekendgemaakt.

Drie kandidaten strijden om partijleiderschap en toekomst CDA

De strijd om het lijsttrekkerschap gaat tussen Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid), Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken) en Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid).

Lang leek het erop dat De Jonge en minister van Financiën Wopke Hoekstra onderling zouden uitmaken wie Sybrand Buma zou opvolgen als partijleider van de christendemocraten. Nadat Hoekstra zich terugtrok, leek de weg vrij voor vicepremier De Jonge om de troon te bestijgen tot Keijzer en Omtzigt zich eveneens meldden.

Voor de leden van het CDA valt er ook echt iets te kiezen: De Jonge wil na een periode waarin het CDA opschoof naar de cultureel-conservatieve rechterkant van het politieke spectrum meer naar het midden terugkeren. Hij spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen samenwerking met het rechtse Forum voor Democratie.

Keijzer wordt gezien als een kandidaat die de rechtse koers van de partij wil doorzetten. Een coalitie met de partij van Thierry Baudet sluit zij niet uit.

De grote verrassing in de strijd is Omtzigt die gezien wordt als een van de beste Kamerleden die zich, ook als lid van de coalitie, vastbijt in lastige dossier zoals de kinderopvangtoeslagaffaire. Zijn campagne draait om de rol die de Tweede Kamer als controlerende macht moet terugveroveren en de overheid die er weer voor de burger moet zijn.