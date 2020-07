Spotify heeft een pagina online gezet, waarmee sportievelingen playlists kunnen maken die aansluiten bij hun workouts. De pagina heet Soundtrack Your Workout.

Op de pagina kunnen mensen een afspeellijst samenstellen aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over hoe lang je wil sporten en of je alleen muziek, podcasts of een mix van beide wil afspelen.

Ook is aan te geven welke sport je gaat doen. Daarvoor zijn acht keuzes, van yoga en hardlopen tot mediteren en gewichten. De gebruiker geeft verder aan welk muziek- en podcast genre hij of zij graag tijdens het sporten luistert.

Op basis van de ingevulde vragen wordt vervolgens een afspeellijst gemaakt. Die komt terecht in het Spotify-account van de gebruiker.

Spotify experimenteerde al eerder met afspeellijsten voor tijdens het sporten. In 2015 kwam het bedrijf met een dienst voor hardlopers, die informatie van de telefoon gebruikte om het tempo te registreren. Op basis daarvan werd een afspeellijst samengesteld. Een jaar later verdween de functie echter weer.