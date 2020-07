De politie waarschuwt op sociale media voor een opleving van de Blue Whale Challenge in Nederland. Bij de challenge moeten kinderen vijftig opdrachten uitvoeren die kunnen leiden tot fysieke schade. De politie Oss kreeg vorige week een melding binnen van een minderjarige die zich door het spel ernstig had verwond.

Het spel stak in 2017 in Nederland al de kop op en ziet nu een heropleving, vertelt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media aan NU.nl. Pardoen ziet sinds een week een hernieuwde interesse in informatie over de challenge. "Er wordt duizenden keren per dag naar gezocht."

Het spel bestaat uit vijftig opdrachten die kinderen in vijftig dagen moeten uitvoeren. Kinderen worden hierover op sociale media benaderd. Het zijn opdrachten als 'Kijk de hele dag naar horrorfilms', maar worden steeds een stapje gevaarlijker. Zo worden kinderen in latere opdrachten aangemoedigd om zichzelf te verwonden. De laatste opdracht in de challenge is het plegen van zelfmoord.

Volgens de politie worden de kinderen hierbij bedreigd door de personen achter de accounts die de challenge verspreiden. "Als je de opdrachten niet uitvoert zouden zij weten waar je woont", schrijft de politie op Facebook.

Minderjarige heeft zichzelf ernstig verwond

De politie Oss kreeg vorige week een melding binnen van een minderjarige die zichzelf had verwond door het "krankzinnige spel", schrijft de politie op Instagram. "Dit minderjarige slachtoffer had zichzelf serieus verwond omdat ze de overtuiging had dat haar anders iets ernstigs aangedaan zou worden."

Pardoel adviseert kinderen die benaderd worden voor de challenge, om daar niet op in te gaan en om de accounts die de challenge verspreiden te blokkeren en te rapporteren bij het socialemediaplatform. Daarnaast adviseert ze om geen persoonlijke informatie te delen op het internet. "Dan ben je minder kwetsbaar voor bedreigingen."

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.