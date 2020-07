Facebook streeft ernaar om haatdragende content sneller van het platform te verwijderen, schrijft operationeel directeur Sheryl Sandberg dinsdag in een Facebook-post. Facebook kreeg de afgelopen tijd kritiek over zich heen omdat het platform te weinig zou doen om haatzaaiende content te verwijderen.

Sandberg benadrukt dat het bedrijf door de jaren heen miljarden dollars heeft geïnvesteerd in teams en technologie om haatdragende content te vinden en te verwijderen, onder meer met gebruik van kunstmatige intelligentie. "We werken elke dag hard om ons beleid met steeds grotere precisie en snelheid te handhaven."

De uitspraak van Sandberg komt nadat meerdere adverteerders afstand hebben gedaan van het platform, waaronder Unilever. De boycot lijkt een reactie te zijn op de oproep van burgerrechtenorganisaties om in juli niet meer te adverteren bij de sociale netwerken. Met de hashtag #StopHateForProfit stelden zij dat bedrijven als Facebook te weinig doen om haatdragende berichten en misleidende informatie te verwijderen.

"We hebben een duidelijk beleid tegen haat en we streven er voortdurend naar om beter en sneller te worden in het uitvoeren daarvan", schrijft Sandberg. "We hebben in de loop der jaren vooruitgang geboekt, maar het werk is nooit af en we weten wat een grote verantwoordelijkheid Facebook heeft om beter te worden in het vinden en verwijderen van hatelijke inhoud."

'Facebook toont geen echte commitment tot actie'

Sandberg sprak dinsdag samen met Facebook-CEO Mark Zuckerberg met burgerrechtenorganisaties over de aanpak van haatzaaiende berichten op het platform. Maar volgens de organisaties toonde Facebook tijdens het gesprek "geen echte commitment tot actie".

Leiders van de burgerrechtenorganisaties noemden de bijeenkomst aan The New York Times "zeer teleurstellend" en beschuldigden Facebook ervan "gebrekkig te functioneren". Rashad Robinson, leider van burgerrechtenorganisatie Color of Change, zei over de leidinggevenden van Facebook: "Ze kwamen naar de bijeenkomst en verwachtten een tien voor aanwezigheid. Maar alleen aanwezig zijn is niet genoeg."