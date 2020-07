In de testversie van iOS 14 is een functie gevonden waarmee gebruikers kunnen betalen door een QR-code te scannen, schrijft 9to5Mac.

De functie werd gevonden in de Wallet-app. Naar verluidt kunnen gebruikers met hun iPhone-camera een QR-code scannen, waarna Apple Pay wordt geactiveerd. Dat is de betaaldienst van Apple waarmee mensen contactloos kunnen betalen met hun iPhone en Apple Watch.

Het lukte 9to5Mac niet om daadwerkelijk via een QR-code te betalen. Wel meldt de website dat de code ook bruikbaar is voor derden, wat mogelijk impliceert dat de betaalfunctie ook door andere appontwikkelaars kan worden geïmplementeerd.

Op dit moment is iOS 14 alleen nog beschikbaar als bètaversie voor ontwikkelaars. Apple voegt nog steeds functies toe, maar kan er ook weer code uit halen. Daarom is onbekend of de QR-betaalfunctie in de officiële versie van iOS 14 te vinden is. In het najaar komt de update voor het mobiele besturingssysteem gratis beschikbaar voor iPhone-bezitters.

Apple presenteerde eind juni veel nieuwe functies van iOS 14. Gebruikers krijgen onder meer meer mogelijkheden om het thuisscherm van de iPhone te personaliseren.