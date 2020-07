De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) onderzoekt nogmaals of videoapp TikTok gegevens van kinderen op de juiste manier verwerkt, meldden ingewijden. In 2019 schikte TikTok nog voor 5,7 miljoen dollar met de FTC, omdat de app zonder toestemming data van kinderen verzamelde.

Het nieuwe onderzoek gaat na of TikTok de destijds gemaakte afspraken over het verzamelen van data nakomt. In mei waren er organisaties die de FTC vroegen om de zaak nog eens te bekijken. TikTok zou nog steeds geen video's en persoonlijke informatie van kinderen van dertien jaar en jonger verwijderen, hoewel dat was afgesproken.

De FTC schreef in 2019 dat "TikTok op illegale wijze persoonlijke informatie van kinderen vergaarde". Ouders van kinderen moeten volgens de wet nadrukkelijk toestemming geven voordat de kinderen persoonlijke informatie kunnen delen. Maar TikTok vroeg volgens de FTC niet om toestemming "voordat het namen, e-mailadressen en andere persoonlijke informatie verzamelde".

TikTok betaalde een miljoenenschikking. Daarnaast moest het bedrijf duidelijk om goedkeuring vragen om aan de wet te voldoen. Video's van kinderen jonger dan dertien jaar moesten worden gewist.

Ook in andere landen wordt onderzocht of de privacy van kinderen voldoende gewaarborgd is. In Nederland doet de Autoriteit Persoonsgegevens dat, maakte de toezichthouder in mei bekend.