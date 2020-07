De internetballonnen van Google-zusterbedrijf Loon varen vanaf nu boven Kenia, maakt het bedrijf bekend met een bericht op blogdienst Medium. De ballonnen volgen de windstromen boven het land om internet aan te bieden aan inwoners van het Oost-Afrikaanse land.

De ballonnen worden vanuit een lanceerstation naar een hoogte van ongeveer 20 kilometer gebracht. Daar varen zij op de windstromen mee. De ballonnen zijn naast zendapparatuur ook voorzien van een accu en zonnepanelen.

Voor het aanbod van mobiel internet werkt Loon samen met Telkom Kenya, de op twee na grootste mobiele provider van het Oost-Afrikaanse land. De dienst richt zich vooralsnog op een gebied van bijna 50.000 vierkante kilometer in het westen en midden van het land. Dat is ongeveer 8,5 procent van het totale Keniaanse landoppervlak.

Loon kondigde een jaar geleden aan de internetballonnen in Kenia te gaan willen testen. Het bedrijf wil met de ballonnen een waardig alternatief bieden voor het bouwen van telecommasten.

Naast een akkoord van de Keniaanse autoriteiten, had het bedrijf ook toestemming van Oeganda nodig, omdat de ballonnen door de wind in het luchtruim van het buurland geblazen kunnen worden.

Loon komt voort uit X, een experimentele afdeling van Google. Het project startte daar in 2011. Zeven jaar later werd het een zelfstandig bedrijf onder de paraplu van moederbedrijf Alphabet. Kenia is het eerste land waar de ballonnen commercieel ingezet worden.