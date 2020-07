Amazon maakt het voor gebruikers van streamingdienst Prime Video mogelijk om meerdere profielen per account te maken. Daarmee krijgen verschillende gebruikers van één account afzonderlijk een kijkgeschiedenis. Ook wordt per profiel bijvoorbeeld bijgehouden welke afleveringen van een serie al door die persoon bekeken is.

Naast het hoofdprofiel kunnen op een Prime Video-account maximaal vijf andere profielen aangemaakt worden, maakt Amazon bekend op de hulpsectie van de website.

Het is onduidelijk hoeveel profielen tegelijk op losse apparaten kunnen streamen. Ook is niet bekend of Amazon andere beperkingen oplegt, zoals dat alleen mensen binnen hetzelfde huishouden een profiel mogen maken. NU.nl heeft Amazon om een reactie gevraagd.

Bij het maken van profielen kan de beheerder ook een kindprofiel maken. Daarop worden films en series die geschikt zijn voor kinderen ouder dan twaalf jaar onzichtbaar gemaakt. Video's die zijn gedownload, maar niet per se aan die restrictie voldoen, zijn echter wel zichtbaar, waarschuwt Amazon.

Met de keuze om profielen te maken trekt Amazon de streamingdienst op aan de concurrentie, zoals Netflix, Disney+ en Videoland. Bij die diensten was het al langer mogelijk om afzonderlijke profielen te maken.