De Infectieradar van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar Nederlanders aan kunnen geven of ze last hebben van coronaklachten, is na de zomer pas weer operationeel. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van NOS.

Met de Infectieradar wilde het RIVM volgen hoe gezondheidsklachten in Nederland verspreid zijn en hoe zich dat in de loop van de tijd ontwikkelt, om zo meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het COVID-19-virus. Maar de Infectieradar werd begin juli uit de lucht gehaald toen bleek dat deze een ernstig datalek bevatte.

Deelnemers vulden elke week een formulier in waarbij ze lieten weten welke klachten ze hadden. Maar dit formulier bleek niet beveiligd. Door het webadres aan te passen, kon iemand inzicht krijgen in de gegevens die een ander had ingevuld. Er zijn volgens het RIVM geen aanwijzingen dat de gegevens van deelnemers zijn misbruikt.

De woordvoerder vertelt dat het RIVM "mikt op september" bij het operationeel krijgen van de Infectieradar. Hij vertelt daarnaast dat het geen ramp is dat de website deze zomer uit de lucht is omdat het aantal besmettingen met het coronavirus nu laag is en er genoeg andere instrumenten zijn om nieuwe besmettingen in kaart te brengen.

Website wordt opnieuw opgebouwd

De website van de Infectieradar wordt nu helemaal opnieuw opgebouwd. Daarbij werkt het RIVM niet meer samen met Formdesk, het softwarebedrijf dat de vragenlijsten leverde voor de Infectieradar.

Formdesk en het RIVM raakten vorige maand in een discussie over de oorzaak van het lek. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) legde de schuld van het beveiligingslek bij Formdesk en zei dat het bedrijf geweten zou hebben van het lek. In een reactie aan NU.nl zei het bedrijf "werkelijk geen idee" te hebben waar de minister dit op baseert.

Volgens het RIVM is het datalek niet de oorzaak geweest van het stoppen met de samenwerking. "Het ging sowieso om een tijdelijke samenwerking", aldus de woordvoerder.