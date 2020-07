De Belgische corona-app moet "in de loop van september" af zijn en wordt landelijk uitgerold, vertelt Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing dinsdag in het Belgische radioprogramma De Ochtend. België gaat een eigen variant maken van de app die nu al in Duitsland wordt ingezet.

De app waarschuwt gebruikers als ze bij iemand met het coronavirus in de buurt zijn geweest. Het gebruik van de app is vrijwillig. "We hebben voor het veiligste systeem gekozen dat bestaat", aldus Moykens.

Smartphones met de app wisselen bluetoothsignalen uit om te achterhalen welke andere personen in de buurt zijn geweest. Op het moment dat een arts vaststelt dat iemand besmet bent, krijgt diegene een code om in te voeren de app. De app stuurt vervolgens anoniem een bericht naar iedereen die bij de besmette persoon in de buurt is geweest.

Ook in Nederland wordt aan een corona-app gewerkt. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) streeft ernaar om halverwege juli meer te kunnen vertellen over de inzet van een app in Nederland. De app wordt deze maand op beperkte schaal in Twente getest.