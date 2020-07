LinkedIn brengt een nieuwe functie uit die iedereen met een moeilijke naam uitkomst moet bieden. Gebruikers kunnen een audio-opname maken waarin ze hun naam uitspreken en die opname toevoegen aan hun profiel.

De functie komt in de loop van de maand voor alle LinkedIn-gebruikers beschikbaar en moet vooral een hulpmiddel worden voor mensen die nieuwe personen ontmoeten, maar niet precies weten hoe de naam moet worden uitgesproken, schrijft LinkedIn in een blogpost.

De opname van de uitspraak kan tien seconden duren. Daarna wordt het fragment naar het profiel van de gebruiker geüpload. Mensen kunnen vervolgens op een luidsprekertje naast de naam klikken om te luisteren.

Het toevoegen van een uitspraak is alleen mogelijk via de LinkedIn-app op iOS en Android. Op het profiel kies je voor het potloodje om te bewerken. Als de functie al is ingeschakeld, kun je vervolgens aangeven een uitspraak op te nemen. Is de opname gelukt, dan sla je hem op en wordt die toegevoegd aan het profiel.