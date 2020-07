Google is begonnen met de uitrol van een donkere modus voor zijn kantoorapps Docs (Documenten), Sheets (Spreadsheets) en Slides (Presentaties) voor Android. Dat maakt het bedrijf bekend in een blogbericht op zijn website.

Met de donkere modus worden menu's en achtergronden donker gemaakt, terwijl de tekst licht in beeld komt. Volgens Google maakt de modus zijn kantoorapps beter bruikbaar bij weinig licht en werkt het accubesparend voor de telefoon.

De apps worden automatisch donker gemaakt als het Android-toestel is ingesteld op een donker thema. Gebruikers kunnen ook zelf kiezen of ze de apps in de donkere modus of in de lichte variant willen openen.

Google rolt de update nu uit. Het kan enkele weken duren voordat iedereen er gebruik van kan maken. Wanneer iOS-gebruikers de optie ontvangen, is nog niet bekend.

Vorig jaar beloofde Google zijn eigen apps allemaal van een donkere modus te voorzien. Veel van Googles apps zijn inmiddels beschikbaar met deze modus, waaronder Gmail en Google Calendar.