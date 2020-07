TikTok gaat zijn videoapp niet langer in Hongkong aanbieden nu de regio een nieuwe veiligheidswet heeft aangenomen waarmee de Chinese regering meer macht krijgt, zegt een TikTok-woordvoerder dinsdag tegen Axios.

Het bedrijf zegt "binnen enkele dagen" te stoppen met de app in Hongkong. TikTok is wereldwijd razend populair. Gebruikers nemen korte, vaak grappig bedoelde video's op en delen die met anderen. In de filmpjes wordt veel gedanst en geplaybackt.

Grote techbedrijven zijn bang dat de nieuwe veiligheidswet ertoe leidt dat China's beperkingen voor sociale media ook worden doorgevoerd in Hongkong. Daarnaast heerst er bezorgdheid over het delen van gebruikersdata met de Chinese overheid.

Eerder werd al duidelijk dat Google, Facebook en Twitter zijn gestopt met het delen van gebruikersdata met autoriteiten van Hongkong. De bedrijven doen dat pas weer als er internationaal overeenstemming is over de politieke veranderingen in de stad.

'Hongkong is niet belangrijk voor TikTok'

TikTok is in handen van ByteDance, een Chinees internetbedrijf. TikTok zegt nooit data met de Chinese autoriteiten te delen. Daarnaast geeft ByteDance in China een aparte variant van TikTok uit, genaamd Douyin.

Reuters schrijft dat Hongkong geen belangrijk gebied voor TikTok is. Zo zou het bedrijf er vrijwel geen omzet genereren. Van de zeven miljoen inwoners gebruiken er 150.000 de app.