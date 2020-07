WhatsApp behandelt op dit moment geen aanvragen meer van autoriteiten in Hongkong om gebruikersgegevens te overhandigen. Dat schrijft de Wall Street Journal.

WhatsApp zegt de aanvragen tijdelijk niet meer in behandeling te nemen, nadat China de stad een nieuwe veiligheidswet had opgelegd. Een woordvoerder van WhatsApp zegt tegen de Wall Street Journal "het effect van de nationale veiligheidswet af te wachten". Hierbij kijkt het bedrijf onder meer naar het effect van de wet op mensenrechten in Hongkong.

Op 1 juli ging een nieuwe veiligheidswet in, waarmee Peking meer invloed krijgt in Hongkong. De wet stelt China in staat om harder op te treden tegen oppositiepolitici en activisten.

Ook chatdienst Telegram zegt geen gebruikersdata aan Chinese autoriteiten te geven. "We vinden het belangrijk om de privacy van gebruikers in Hongkong te beschermen onder deze omstandigheden", zegt topman Mike Ravdonikas tegen de Hong Kong Free Press. "Telegram zal geen aanvragen behandelen tot een internationale overeenstemming is bereikt in relatie tot de politieke veranderingen in de stad."

Telegram zegt tot nu toe nooit data met de autoriteiten in Hongkong te hebben gedeeld.

Overheden vragen vaker om gegevens van gebruikers. Dat gebeurt ook in Nederland, bijvoorbeeld om te gebruiken in strafzaken.