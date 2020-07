Een voormalig medewerker van Yahoo die zijn positie binnen het bedrijf misbruikte om accounts binnen te dringen op zoek naar naaktbeelden, is in de VS veroordeeld tot een proeftijd van vijf jaar, blijkt uit het vonnis dat is geüpload door ZDNet. Daarmee ontloopt hij een celstraf van maximaal vijf jaar.

De man verklaarde eind vorig jaar al schuldig te zijn aan het hacken van zesduizend Yahoo-accounts. Hij zocht daarbij naar accounts van jonge vrouwen, onder wie die van vrienden en collega's. Als hij naaktbeelden vond, maakte hij kopieën en bewaarde hij de beelden op zijn privécomputer.

Als onderdeel van zijn straf moet hij wel een schadevergoeding van bijna 118.500 dollar (bijna 105.000 euro) betalen aan Yahoo, dat tegenwoordig Oath heet. Daarnaast krijgt hij een boete van 5.000 dollar.

Ook moet hij tijdens zijn proeftijd onder meer zijn woning, smartphone en computer beschikbaar stellen voor controle, zelfs als er geen concrete verdenking tegen hem bestaat. Tot slot moet hij toestemming krijgen om het internet te mogen gebruiken.

De veroordeelde zou naar schatting voor 2 TB aan gegevens hebben gedownload, waaronder tussen de duizend en vierduizend privéafbeeldingen en -video's. De totale schade is onbekend: hij heeft de harde schijf waarop veel bewijs stond vernietigd voordat de FBI een inval deed in zijn huis, aldus de aanklacht.