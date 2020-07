Nederlanders verbruikten in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 200 miljard MB aan mobiele data. Dat schrijft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in de maandag gepubliceerde Telecommonitor (pdf).

Het is volgens de ACM voor het eerst dat de grens van 200 miljard MB in een kwartaal is overschreden. In totaal kwam het verbruik van data via 3G- en 4G-verbindingen neer op 214 miljard MB. Dat was in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 159 miljard MB, wat neerkomt op een stijging van 34,5 procent.

Het dataverbruik van Nederlanders stijgt al jaren. Het is niet duidelijk in hoeverre de stijging van het eerste kwartaal samenhangt met de coronamaatregelen die aan het einde van de drie maanden zijn genomen, waardoor meer mensen thuisbleven.

In het eerste kwartaal van 2020 verwerkte T-Mobile (samen met het gefuseerde Tele2) ruim de helft van alle data. KPN volgt met VodafoneZiggo op een derde plek.

Nederlanders zijn meer mobiel gaan bellen

Het aantal mobiele belminuten steeg flink, van 7,6 miljoen begin vorig jaar naar 8,7 miljoen belminuten in het eerste kwartaal van 2020. Het grootste deel van de stijging komt volgens de ACM omdat er meer binnen Nederland werd gebeld, met name van een vaste lijn naar mobiel.

Het aantal telefoontjes via traditionele telefonie daalde wel, van 430 miljoen minuten in het eerste kwartaal van 2019 naar bijna 340 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal sms'jes daalde ook met 10 procent ten opzichte van vorig jaar. In de eerste drie maanden van 2020 werden er 675.000 verstuurd.