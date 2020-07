Apple heeft in de nieuwe besturingssystemen iOS 14 en iPadOS 14 nieuwe opties toegevoegd aan de iCloud-sleutelhanger. De wachtwoordmanager waarschuwt onder meer als het wachtwoord van een gebruiker mogelijk is gelekt.

In de nieuwe updates voor iPhones en iPads is een menu toegevoegd met aanbevelingen voor wachtwoorden. Hierin verifieert de sleutelhanger volgens Apple of een wachtwoord in een datalek terecht is gekomen. Als dat zo is, wordt aangeraden om het wachtwoord te veranderen met een linkje naar de website waarop dat kan.

Apple gaat ook waarschuwen als de gebruiker een zwak wachtwoord gebruikt. De sleutelhanger zal ook aangeven waarom dat zo is. Zo staat er bijvoorbeeld een tekst bij dat veel mensen hetzelfde wachtwoord gebruiken, waardoor het gemakkelijk te raden is.

Ook waarschuwt de software voor het gebruik van opvolgende cijfers. "Het gebruik van gangbare patronen maakt wachtwoorden makkelijker te raden."

In de huidige versie van iOS 13 is ook al een overzicht van wachtwoorden aanwezig. Het menu geeft bijvoorbeeld al wel aan of een wachtwoord voor meerdere diensten wordt gebruikt, maar geeft verder geen tips en meldt ook niet dat het wachtwoord in een datalek voorkomt.

De nieuwe versies van iOS 13 en iOS 14 verschijnen officieel in het najaar. Op dit moment wordt de software getest.