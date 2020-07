Het Verenigd Koninkrijk wil mogelijk dit jaar al volledig af van Huawei-apparatuur in 5G-netwerken. Dat vertellen ingewijden aan meerdere Britse kranten, waaronder The Telegraph.

De apparatuur zou door nieuwe overheidsregels al over zes maanden geblokkeerd moeten worden. De Britse inlichtingendienst GCHQ zou hebben gezegd dat apparatuur van Huawei een groter beveiligingsrisico vormt dan gedacht.

Nieuwe Amerikaanse exportsancties voor Huawei waren de aanleiding voor de Britse inlichtingendienst om opnieuw onderzoek te doen naar het bedrijf.

In verschillende landen wordt apparatuur van Huawei uit de systemen geweerd. Onder meer de Verenigde Staten en Australië vrezen dat de apparatuur door Chinese autoriteiten wordt ingezet voor spionage. Huawei blijft dat ontkennen.

In januari van dit jaar maakte het Verenigd Koninkrijk al bekend dat telecomproviders met "hoge risico's", waaronder Huawei, een beperkte rol krijgen in de uitrol van het 5G-netwerk in het land. Volgens het besluit mocht Huawei wel meedoen, maar krijgt het bedrijf geen toegang tot "gevoelige delen" van het netwerk.

Later meldden overheidsmedewerkers aan The Financial Times dat premier Boris Johnson een plan in werking had gezet om de Huawei-onderdelen vanaf 2023 alsnog volledig te weren.

Huawei in Frankrijk en Nederland

Frankrijk volgt het Verenigd Koninkrijk niet in haar beslissing. De directeur van de Franse nationale cybersecuritydienst ANSSI, Guillaume Poupard, zei zondag tegen Les Échos dat Huawei niet volledig wordt verboden in 5G-netwerken. Wel wordt netwerkbeheerders afgeraden om over te stappen op Huawei-onderdelen, als zij die nog niet in hun netwerken hebben zitten.

In Nederland wordt Huawei uit "kritieke delen" van het netwerk geweerd, meldde het kabinet in december. Maar hierover bestaat nog veel onduidelijkheid. Na de zomer wordt een formeel besluit verwacht.