De Belgische bank Argenta heeft 144 pinautomaten tijdelijk uitgeschakeld, nadat hackers probeerden op de machines in te breken. Dat meldt de Belgische krant De Tijd.

De hackers richtten zich op een bepaald type automaat, die vatbaar zou zijn voor hun aanvalspoging. De bank wil niet zeggen of de hacks geslaagd waren.

De hackers probeerden afgelopen week in te breken op geldautomaten in twee Antwerpse gemeenten. De politie is een onderzoek naar de aanvallen gestart.

Digitale plofkraak

Bij een digitale plofkraak proberen hackers bijvoorbeeld malware te installeren op het besturingssysteem van een pinautomaat.

Zulke malware kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een automaat geld vrijgeeft zonder dat iemand heeft gepind.

Voor het eerst in België

Het is voor het eerst dat een dergelijke hackaanval wordt uitgevoerd in België, meldt de krant.

In Nederland gebeurde het wel eerder, toen hackers in 2017 bijvoorbeeld probeerden in te breken op automaten in Breda en Made. Dit werd door softwarebeveiliging verijdeld.