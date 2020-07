Een groeiend aantal iPhone-gebruikers klaagt over batterijproblemen na de laatste software-update. Dat meldt ZDNet.

Telefoons waarop iOS 13.5.1 geïnstalleerd staat, zouden in sommige gevallen warm aanvoelen en snel leeg raken. De toestellen zouden ook veel batterijkracht verliezen als het scherm is uitgeschakeld.

ZDNet vermoedt dat de problemen worden veroorzaakt door een softwarebug. Apps die in de achtergrond draaien lijken actief stroom te verbruiken, zonder dat getroffen gebruikers hier iets aan kunnen doen.

Apple heeft nog niet op de problemen gereageerd. Het is ook onduidelijk hoeveel toestellen door de problemen zijn getroffen.

Batterijproblemen

iPhones werden in de afgelopen jaren meermaals getroffen door batterijproblemen. De iPhone 4S raakte in 2011 door problemen relatief snel leeg. Daarnaast zorgde een batterijbug in 2017 ervoor dat toestellen uitvielen.

Apple werkt op het moment aan meerdere andere software-updates, waaronder iOS 13.6 en iOS 14. Die eerste moet op relatief korte termijn verschijnen.