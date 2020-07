De brand die donderdagochtend (lokale tijd) plaatsvond bij de nucleaire faciliteit Natanz in Iran is mogelijk het gevolg van een cyberaanval. Drie Iraanse ambtenaren zijn daarvan overtuigd, zeggen zij anoniem tegen persbureau Reuters. Zij laten echter niet concreet weten waarom zij dat denken.

De atoomenergieorganisatie van Iran (AEOI) bracht donderdag een foto van het getroffen gebouw bij Natanz naar buiten. Daarop is te zien is dat de muren en het dak beschadigd zijn. Een uit haar scharnieren hangende deur suggereert dat er binnen een explosie heeft plaatsgevonden, maar dit is niet bevestigd.

Een van de bronnen van Reuters zegt dat een gebouw waar centrifuges in elkaar worden gezet het doelwit van de aanval was. Deze machines worden gebruikt om uranium te verrijken.

De AEOI plaatste donderdag ook een verklaring op haar - inmiddels ontoegankelijke - website. Bij het incident is "een van de technische niches beschadigd die in de open ruimte van het Natanz-terrein wordt gebouwd", aldus woordvoerder Behrouz Kamalvandi.

"Dit incident heeft niet geleid tot menselijke slachtoffers, noch heeft het de complexe routineactiviteiten in gevaar gebracht. Momenteel (donderdag rond 18.00 uur Nederlandse tijd, red.) zijn de deskundige teams van de organisatie aanwezig op de locatie en onderzoeken zij de kwestie."

Iran: Oorzaak incident wordt later bekendgemaakt

De Iraanse nationale veiligheidsraad heeft vrijdag laten weten dat de oorzaak van het incident is vastgesteld, maar dat die "vanwege veiligheidsoverwegingen" op een geschikt moment wordt bekendgemaakt.

Een voormalig ambtenaar van het Iraanse kernenergieprogramma heeft tegen Reuters gezegd dat sabotage niet uitgesloten moet worden. "Bovendien is de Natanz-verrijkingsfaciliteit in het verleden doelwit geweest van een computervirus", zei hij.

Daarbij verwijst hij naar het in 2010 ontdekte computervirus Stuxnet, dat succesvol centrifuges in Natanz wist te saboteren. Nadat het virus in de nucleaire faciliteit binnen wist te komen, slaagde het erin om de centrifuges op hol te laten slaan.

De Verenigde Staten en Israël zouden het virus ontwikkeld hebben. In september onthulde de Volkskrant dat Stuxnet met behulp van een AIVD-agent in het complex naar binnen is gesmokkeld.

"Reageren op cyberaanvallen is onderdeel van de krijgsmacht. Als bewezen wordt dat ons land doelwit was van een cyberaanval, laten we dat niet onbeantwoord", zei generaal Gholamreza Jalali van de Passive Civil Defense Organization donderdagavond op de Iraanse staatstelevisie.