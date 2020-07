Vrolijke gesprekken met WhatsApp-stickers, e-mailen, takenlijstjes maken en gedachten opschrijven met Twobird en spannende avonturen in de postapocalyptische gamewereld van Beyond a Steel Sky. Dit zijn de Apps van de Week.

WhatsApp

WhatsApp heeft afgelopen week een forse update gekregen. Je kunt gesprekken voortaan opfleuren door elkaar bewegende stickers te sturen. Tot nog toe kon je alleen statische plaatjes verzenden. Verder is het mogelijk om iemand toe te voegen op WhatsApp door een QR-code te scannen.

De donkere modus is al langer beschikbaar voor de telefoonversie van WhatsApp, maar werkt nu ook op desktop. Appen in de avonduren wordt zo rustgevender. En gebruik je WhatsApp om met anderen te videobellen? Voortaan kun je één spreker op het volledige scherm van je smartphone tonen.

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis)

Twobird

Twobird is een e-mailapp, takenlijstje en dagboek ineen. De app is ontworpen vanuit het idee dat inspiratie je zomaar te binnen schiet en je gedachten zo snel mogelijk moet kunnen opschrijven.

Bij Twobird komen alle onderdelen van de app samen in de inbox. Vanuit de inbox kun je dus zowel een boodschappenlijstje, een financiële planning en een e-mail naar je vriendin opmaken. Ook herinneringen voor aankomende afspraken duiken gewoon in het centrale postvak op.

Een handige functie van Twobird is dat je e-mails nog kunt bewerken nadat je op verzenden hebt gedrukt. Tot slot heeft de app ook desktopversies, zodat alle functies ook op je computer werken.

Download Twobird voor Android of iOS (gratis)

Beyond a Steel Sky

De cultgame Beneath a Steel Sky uit 1994 heeft een opvolger gekregen. Beyond a Steel Sky speelt zich af in en rondom Union City, een van de laatst overgebleven steden in een wereld die nagenoeg compleet verwoest is.

Je kruipt in de huid van hoofdpersoon Robert Foster, die gezworen heeft een vermist kind te vinden. Aan de hand van verschillende opdrachten beleef je tal van avonturen in een postapocalyptische open wereld waarin jouw keuzes belangrijk zijn. Jouw beslissingen, bijvoorbeeld in gesprekken met personages, beïnvloeden namelijk de rest van het verhaal.

Beyond a Steel Sky is een puzzelgame met RPG-elementen, waarbij de nadruk ligt op het verhaal en de vormgeving. Het spel is namelijk ondergedompeld in een stripboeksausje. Het leukste is dat alle spelers uiteindelijk een ander soort ervaring krijgen, want je keuzes hebben invloed op de verhaallijn.

Beyond a Steel Sky is speelbaar via Apple Arcade. Deze gamedienst van Apple kost 4,99 euro per maand waarna je onbeperkt en reclamevrij kunt spelen op bijvoorbeeld je iPhone en Mac.

Download Beyond a Steel Sky voor iOS (Apple Arcade, 4,99 euro per maand)