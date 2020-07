Het Verenigd Koninkrijk heeft samen met het Indiase bedrijf Bharti Global een aandeel in het failliete satellietbedrijf OneWeb gekocht, meldt Reuters vrijdag. Het VK en Bharti Global investeerden 500 miljoen dollar (445 miljoen euro).

OneWeb vroeg in maart faillissement aan nadat het niet lukte om bij een investeringsronde genoeg geld op te halen. Het bedrijf was oorspronkelijk van plan om breedbandinternet vanuit de ruimte aan te bieden. Daarvoor had het reeds 74 satellieten de ruimte in geschoten.

Het VK wil OneWeb gebruiken om een eigen navigatiedienst in te zetten. De toegang tot het Europese gps-alternatief Galileo is namelijk onzeker door de Brexit. Een investering in OneWeb zou goedkoper zijn dan het volledig opzetten van een eigen dienst.

Het Indiase conglomeraat Bharti, dat met name investeerde in telecom in het Zuid-Aziatische land, heeft volgens Reuters ook een deel van het Britse bedrijf in handen gekregen. Bharti krijgt de commerciële en operationele leiding over OneWeb.