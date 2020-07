Inwoners van de regio Twente van zestien jaar of ouder kunnen zich vanaf nu aanmelden om de corona-app te testen. Met de proef wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erachter komen hoe gebruikers het ontwerp en gebruik van de app ervaren.

Nadat geïnteresseerde Twentenaren zich hebben aangemeld en zijn ingeloot, ontvangen zij op zijn vroegst op 8 juli instructies om de testversie van de app te downloaden.

Het ministerie onderzoekt of de corona-app in staat is om mensen te waarschuwen als zij risico hebben gelopen op een besmetting met COVID-19. Gebruikers moeten zo'n waarschuwing ontvangen als zij minstens tien minuten in de buurt van een andere appgebruiker zijn geweest die later besmet blijkt te zijn.

De Twentse test richt zich nog niet op dat aspect, maar gaat over het ontwerp en de gebruikersbeleving. Testers krijgen op de eerste dag een vragenlijst over hoe zij het eerste gebruik van de app hebben ervaren. Na ongeveer een week volgt een tweede vragenlijst.

Onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel laat aan NU.nl weten dat het verwacht daarna nog ongeveer een week nodig te hebben om de resultaten aan het ministerie te overhandigen. Minister Hugo de Jonge (Volkgezondheid) zei eerder dat hij halverwege juli een besluit over de inzet van de app wilde nemen.

Zodra de corona-app landelijk wordt ingezet, moet blijken of de app nuttig blijkt om daadwerkelijk corona-gevallen op te sporen die anders niet gevonden zouden worden. Het is namelijk onzeker of de onderliggende technologie goed genoeg is om mensen alleen te waarschuwen als het risico op besmetting reëel is.