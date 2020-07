Wat is de beste activitytracker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Door je stappen, bewegingen en hartslag bij te houden krijg je inzicht in je verbruikte calorieën. Een activitytracker is een armband die dit voor je doet. Ze zijn meestal wat eenvoudiger dan een smartwatch. Een ander verschil met een smartwatch is de langere accuduur. Een smartwatch moet je vaker opladen.

De Consumentenbond test activitytrackers op onder meer fitnessmogelijkheden, gebruiksgemak en accuduur. Er zijn in totaal elf activitytrackers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een activitytracker van Fitbit is de Beste uit de Test. Een model van Xiaomi is de Beste Koop.

Dit is een update van een eerder uitgevoerde test van de Consumentenbond uit februari, met nieuwe wearables die als Beste uit de Test en Beste Koop komen.

De Fitbit Charge 4 is een activitytracker met veel opties. En wat hij kan, doet hij goed. Je stappen tellen en je hartslag bijhouden gebeurt heel nauwkeurig. Alleen tijdens inspanning is de hartslagmeter iets minder nauwkeurig, maar nog steeds goed.

De Fitbit heeft een ingebouwde gps. Je kunt daarmee vastleggen hoe ver je hebt gelopen of gefietst. Ook kun je het tempo zien tijdens je rondje.

Verder is hij comfortabel en voelt stevig aan. Via een bluetoothverbinding met je telefoon kun je notificaties ontvangen, berichten lezen en zien of je gebeld wordt.

Een nadeel is dat het zwart-witscherm veel last heeft van lichtreflectie. Het scherm is buiten dus soms wat lastig leesbaar. Ook duurt het opladen van de accu wat langer dan gemiddeld.

De Xiaomi is aanzienlijk goedkoper dat de Fitbit. Uiteraard lever je wel wat in op prestaties en mogelijkheden. Maar voor deze prijs doet de Xiaomi het goed. Stappen tellen is geen probleem en ook het draagcomfort is goed.

Hij heeft geen ingebouwde gps, maar je kunt wel meldingen ontvangen via bluetooth van je telefoon.

Een nadeel is dat de hartslagmeter niet nauwkeurig is. Vind je dat belangrijk? Dan kun je beter een ander model aanschaffen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.