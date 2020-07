Olympus heeft een app uitgebracht waarmee verschillende systeemcamera's van het bedrijf als webcam kunnen worden gebruikt. Dat staat op een webpagina van de fabrikant.

De app wordt als testversie aangeboden en werkt vooralsnog alleen op Windows-computers. Er worden vijf systeemcamera's van Olympus ondersteund: de OM-D E-M1X, E-M1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, en de E-M5 Mark II.

Om hiervan gebruik te maken, installeren gebruikers de app en koppelen ze hun camera via een USB-aansluiting. Bij het opstarten van de software kan worden gekozen om de camera als webcam te gebruiken of om hem alleen te gebruiken om foto's in te laden.

Via de camera wordt geen geluid opgenomen. Dat gaat via de microfoon van de laptop of bijvoorbeeld via gekoppelde oordopjes. Olympus zegt dat de microfoon niet wordt gebruikt, omdat de camera op die manier op de beste plek kan worden gezet, zonder dat de gebruiker bang hoeft te zijn dat het geluid niet goed wordt opgepikt.

Olympus maakte recent bekend zijn cameradivisie te verkopen aan het investeringsbedrijf Japan Industrial Partners. De cameratak van Olympus lijdt al jaren verliezen.

Andere camerabedrijven maakten eerder al software beschikbaar waarmee camera's als webcams gebruikt kunnen worden. Dat gebeurt in een tijd dat veel mensen thuisbellen en videobellen, wegens de uitbraak van COVID-19. Ook Fujifilm en Canon brachten soortgelijke software uit.