De politie is officieel gestopt met de inzet van chatbot Wout, die de afgelopen maanden vijftienduizend vragen over het coronavirus beantwoordde. Er wordt gewerkt aan een nieuwe chatbot voor meldingen over bijvoorbeeld cybercrime.

Chatbot Wout werd vorig jaar getest, maar werd vanaf 3 april weer in gebruik genomen om vragen van gebruikers te beantwoorden over het coronavirus. Dat gebeurde geautomatiseerd.

De antwoorden van Wout waren gebaseerd op de meest gestelde vragen aan de politie. "Met de versoepeling van de huidige coronamaatrdegelen en de toegenomen beschikbaarheid van overheidsinformatie neemt het aantal vragen over het virus af", zegt programmamanager Bert Visser. "Ook eindigt de licentie van de proefapplicatie van de chatbot. Dat is de reden om Wout offline te halen."

De politie zegt de resultaten van de proef te gebruiken om een nieuwe chatbot te ontwikkelen. Die moet de politie helpen om mensen te informeren en om meldingen aan te nemen, over bijvoorbeeld cybercrime en geluidsoverlast.

Volgens de politie kan een chatbot zoals Wout ervoor zorgen dat mensen minder terughoudend zijn om ergens melding van te maken. Het is niet bekend wanneer de nieuwe chatbot er komt.