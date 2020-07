Apple en Google hebben een aantal Chinese apps die India maandag in eigen land verboden heeft, inmiddels in hun appwinkels geblokkeerd, schrijft TechCrunch. De Indiase overheid maakte maandag bekend dat 59 Chinese apps voortaan verboden zijn, omdat ze "schadelijk voor de soevereiniteit en integriteit van India" zouden zijn.

Door de blokkade zijn een aantal apps in India niet langer in de App Store of Play Store te vinden. Ook een aantal websites van apps zijn volgens TechCrunch in het land ontoegankelijk.

Onder de in totaal 59 Chinese apps die India maandag verbood, bevinden zich onder meer TikTok en de sociale media Weibo en WeChat. India is een grote markt voor Chinese techbedrijven. Het land telt naar schattingen 500 miljoen smartphonebezitters.

In juni vond in het grensgebied rond het Himalayagebergte tussen India en China een militaire confrontatie plaats. Tot 1962 voerden de twee landen oorlog over het uitgestrekte, veelal onbewoonde land. Ondanks botsingen vielen er tot het incident in juni decennialang geen dodelijke slachtoffers.