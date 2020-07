Facebook stopt na anderhalf jaar met zijn TikTok-kloon Lasso. De app was in een klein aantal landen beschikbaar, maar zal op 10 juli sluiten. Dat laat Facebook donderdag via Twitter aan gebruikers weten.

Lasso werd eind 2018 in de Verenigde Staten uitgebracht om met de populaire videoapp TikTok te concurreren. Met Lasso is het mogelijk om korte video's te maken, waarin gebruikers bijvoorbeeld dansen of teksten playbacken.

Na een uitrol in de VS werd Lasso ook beschikbaar in andere landen, maar in Europa werd de app nooit uitgebracht. Facebook maakt niet bekend waarom het met Lasso stopt, waarschijnlijk omdat de app nooit echt aan populariteit won.

Facebook werkt wel aan een TikTok-achtige functie in Instagram. Met Instagram Reels kunnen gebruikers video's van vijftien seconden maken en die voorzien van muziek, om ze vervolgens als Stories te delen. Reels wordt al in enkele landen getest, maar het is niet duidelijk wanneer de functie in Nederland beschikbaar komt.