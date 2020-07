Samsung heeft twee plaatjes gelekt van wat waarschijnlijk de nog onaangekondigde Galaxy Note 20 is. Dat gebeurde op een Russische Samsung-pagina, merkte Ishan Agarwal via Twitter op, die vaker kloppende informatie over niet verschenen telefoons tweet.

De afbeeldingen toonden een koperkleurige telefoon met een rechthoekig camera-eiland op de achterkant. Hierop zijn drie cameralenzen te zien. Een daarvan is mogelijk een periscopische zoomlens, waarmee verder is in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het camera-eiland lijkt op dat van de eerder dit jaar verschenen Galaxy S20 Ultra. De Note-serie van Samsung neemt vaker functies over van de Galaxy S-lijn.

Ook staat er een pennetje op de plaatjes, wat kenmerkend is voor de Note-serie. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld aantekeningen op het scherm schrijven.

De afbeeldingen werden op een Russische website van Samsung gevonden, op een pagina die voor de Note 8 bedoeld was. Dat toestel zag er heel anders uit, met minder camera's die bovendien horizontaal waren geplaatst.

Inmiddels is het plaatje offline gehaald. Samsung heeft niet gereageerd. Doorgaans presenteert het bedrijf zijn Galaxy Note-telefoons in augustus.