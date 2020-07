WhatsApp heeft de uitrol van geanimeerde stickers, een donkere modus voor de webversie en andere nieuwe functies aangekondigd op zijn blog. De komende weken wordt de update beschikbaar gemaakt voor gebruikers.

De chatdienst kondigde onder meer geanimeerde stickers aan. Hiermee kunnen gebruikers stickerpakketten downloaden, om bewegende plaatjes naar anderen te sturen. Een week geleden werden de bewegende stickers al gevonden in een bètaversie van WhatsApp.

Hiermee volgt WhatsApp andere chatapps, zoals Telegram en Facebook Messenger, die al bewegende stickers aanbieden. Op WhatsApp waren vooralsnog alleen stilstaande stickers te gebruiken.

Ook voegt WhatsApp een donkere modus toe aan WhatsApp Web. Deze functie was al beschikbaar in de mobiele versie. Hiermee worden achtergronden en menu's van de app donker gemaakt en zijn de letters wit.

Contacten toevoegen met een QR-code

Nieuwe contacten op WhatsApp toevoegen kan voortaan door een QR-code van een gebruiker te scannen. Dat maakt het volgens de dienst makkelijker om mensen toe te voegen, omdat er geen nummers meer overgetypt hoeven te worden.

Verder is het mogelijk om in videogesprekken een bepaalde deelnemer groter in beeld te brengen, door op de persoon te drukken en vast te houden. Normaal gesproken worden deelnemers aan een gesprek in kleinere vensters op het scherm weergegeven.

Niet elke WhatsApp-gebruiker zal direct van de nieuwe functies gebruik kunnen maken. De dienst rolt de update in de komende weken uit.