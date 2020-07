Apple heeft updates voor tienduizenden spellen stilgezet in de Chinese App Store, schrijft Financial Times. Vanaf juli moeten betaalde games of games met in-app-aankopen eerst goedgekeurd worden door Chinese autoriteiten.

Tot nu toe konden Chinese spellen in de App Store worden gezet, zonder dat ontwikkelaars daar een officiële goedkeuring van autoriteiten voor hadden gekregen. Maar in februari waarschuwde Apple dat spellenmakers tot 30 juni de tijd kregen om te bewijzen dat ze een licentie hadden.

De games waarvoor geen goedkeuring is gegeven, kunnen vanaf woensdag niet meer worden geüpdatet. Volgens bronnen van Financial Times is er nu meer druk van lokale overheden op Apple om aan de regels te voldoen. Het is niet duidelijk waarom Apple de Chinese regelgeving eerst kon omzeilen.

In de Chinese App Store staan naar schatting 60.000 games. Daarvan zou een derde getroffen worden door de strengere regels. Om hoeveel bevroren appupdates het precies gaat, is niet duidelijk.

China hanteert strenge regels rondom videogames. Eind vorig jaar werd besloten dat de speltijd van jongeren beperkt moest worden tot anderhalf uur per dag. Ook mogen ze na 22.00 uur niet meer gamen.