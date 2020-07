Een online bingo organiseren mag vanaf 1 juli niet zomaar meer. De Kansspelautoriteit (Ksa) kneep in verband met de coronacrisis tijdelijk een oogje toe, maar gaat vanaf woensdag weer handhaven op illegale bingo's.

Dat betekent dat een (online) bingo alleen georganiseerd mag worden door verenigingen die minstens drie jaar bestaan. Ook moet de organisatie de bingo van tevoren melden bij de gemeente en mag waarde van de totale prijzenpot niet hoger zijn dan 1.550 euro.

Een bingo hoeft niet aan die voorwaarden te voldoen als die bijvoorbeeld in een gezin, vriendenkring of verzorgingstehuis wordt gehouden. In besloten kring is een bingo altijd toegestaan.

De afgelopen twee maanden was de Kansspelautoriteit coulant voor bingo's die in verband met de coronacrisis voor "een leuk tijdverdrijf" werden gehouden. "Vaak zijn dat online bingo's die worden georganiseerd door mensen met een goed hart", aldus de toezichthouder.

Aan die periode komt nu een einde, omdat de maatregelen in verband met het coronavirus per 1 juli verder zijn versoepeld "en mensen niet meer in isolement hoeven te verkeren", aldus de Ksa.

Bingo's met een commercieel karakter waren in mei en juni nog steeds niet zomaar toegestaan. De autoriteit zegt te hebben opgetreden tegen "een tiental" van dit soort bingo's. De organisatie had daar (deels) commerciële motieven, bijvoorbeeld als de organisatie er zelf geld aan verdiende of er om inleg werd gevraagd.